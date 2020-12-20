В воскресенье в Петербурге ожидаются туман и плюсовая температура

В воскресенье в Петербурге ожидаются туман и плюсовая температура
Ожидается туман. Фото: pixabay

Сегодня жителей Северной столицы ожидает туманная и снежная погода. В дневное время будет плюсовая температура.

В воскресенье, 20 декабря, утром пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем, день продлится без существенных осадков. Местами город накроет туман.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу с отсылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров днем поднимутся до 2-4 градусов тепла.

На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть внимательнее, чтобы не попасть в ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге предлагают новогоднее путешествие на поезде до Карелии и обратно. Продажа билетов на новогодний поезд № 927/928 уже стартовала.

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