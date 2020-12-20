В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 39 838 человек

В Петербурге ежедневно сдают тесты на коронавирус. За минувшие сутки на COVID-19 проверились 39 838 человек.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под наблюдением специалистов находится 1 699 человек. Из них 9 — в обсерваторе, 1 272 — контактные, 418 — на самоизоляции.

Также за указанный период было обработано 1 366 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1127 петербургских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 1010 человек. Выполнено 2 995 заявок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения предупредила россиян о более заразном типе коронавируса.