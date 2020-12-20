ВОЗ предупредила о более заразном типе коронавируса

В организации пообещали предупредить мир о характеристиках нового штамма. Фото: pixabay.com

В организации пообещали предупредить мир о характеристиках нового штамма. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения высказалась о более заразном типе коронавируса, обнаруженном в Великобритании на прошлой неделе.

В настоящий момент специалисты организации находятся в тесном контакте с британской стороной по поводу данного типа Covid-19.

Организация отметила на своей странице в Twitter, что будут информировать государства-члены и общественность о всех характеристиках и последствиях вируса.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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