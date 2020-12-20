ВОЗ предупредила о более заразном типе коронавируса

ВОЗ предупредила о более заразном типе коронавируса
В организации пообещали предупредить мир о характеристиках нового штамма. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения высказалась о более заразном типе коронавируса, обнаруженном в Великобритании на прошлой неделе.

В настоящий момент специалисты организации находятся в тесном контакте с британской стороной по поводу данного типа Covid-19.

Организация отметила на своей странице в Twitter, что будут информировать государства-члены и общественность о всех характеристиках и последствиях вируса.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков объяснил негативное отношение Запада на вакцину «Спутник V».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
великобритания ВОЗ пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В воскресенье в Петербурге ожидаются туман и плюсовая температура
ВОЗ предупредила о более заразном типе коронавируса
Зеленский не смог объяснить, почему российская вакцина от COVID не подходит ...
Ученые обнаружили новое необычное свойство коронавируса
Врач рассказал, у кого коронавирус протекает тяжело
Названо условие повторного заражения COVID-19
В Пулково в воскресенье нет отмененных и задержанных рейсов
Мировой туризм потерял из-за пандемии коронавируса 935 млрд долларов