Песков объяснил негативное отношение Запада на вакцину «Спутник V»

Песков объяснил негативное отношение Запада на вакцину &#171;Спутник V&#187;
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Отношение Запада к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» связано с недобросовестной конкуренцией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, вопрос не только в указанном препарате, поскольку Россия и российская вакцина на Западе сейчас не в моде из-за. Пресс-секретарь главы государства добавил, что это также связано с ее конкурентоспособностью.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что выпуск институтом Гамалеи препарата против Covid-19 представлял угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей за рубежом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков задумывался о завещании, когда подхватил COVID.

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