В воскресенье утром Петербург свободен от пробок

Жители Петербурга спят перед началом рабочей недели. Сегодня утром дороги города свободны от пробок.

В воскресенье, 20 декабря, дорожная ситуация в Петербурге к 8 часам утра оценивается в 1 балл. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность на трассах вырастет на балл только к 12 часам дня.

Сейчас большинство улиц «окрашены» в зеленый цвет. Небольшие заторы наблюдаются на Большой Пушкарской улице, Каменноостровском проспекте, Садовой улице, Измайловском проспекте, набережной Обводного канала, Лиговском и Суворовском проспектах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге ожидаются туман и плюсовая температура. На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть внимательнее, чтобы не попасть в ДТП.