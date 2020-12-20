В Петербурге 20 декабря ожидается атлантическое тепло: до +4 градусов

В Северной столице сегодня ожидается атлантическое тепло. Об этом рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 20 декабря, синоптическая ситуация в городе будет определяться теплой частью приближающегося с северо-запада циклона. Он сохранит в регионе облачную погоду, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон окажется на 5-6 градусов выше нормы.

Синоптик рассказал на своей странице в Facebook, что столбики термометров в дневное время поднимутся до 2-4 градусов тепла. Подует юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром в воскресенье Петербург свободен от пробок. Загруженность на трассах к 8 часам утра составила один балл.