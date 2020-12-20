В Петербурге убили известного ученого Александра Каганского

В Калининском районе Петербурга нашли мертвым биолога с мировым именем, который занимался разработкой вакцины от коронавируса в Шотландии, Александр Каганский. Ему было 45 лет.

Ученый прибыл в Петербург, чтобы посетить кладбище, где похоронены его родители. Он решил остановиться у своего знакомого, сообщает АБН.

По предварительной информации, между мужчинами произошел конфликт. В итоге Каганский выпал из окна квартиры на 14-ом этаже. На спине у мужчины обнаружено ножевое ранение. Знакомый, которого он остановился, отрицают свою причастность к произошедшему. Возбуждено уголовное дело.

Александр Каганский успел поработать в ведущих университетах в Петербурге, Вашингтоне и Эдинбурге. Занимался разработкой вакцины от коронавируса и искал способ лечения рака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для борьбы с коронавирусом в кровь зараженным пациентам предлагают вводить дополнительные копии белка ACE2, который взаимодействует с коронавирусом при его попадании в организм человека. Об этом рассказал биоинформатик Александр Тышковский.