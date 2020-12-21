Стало известно о новом последствии COVID-19 у женщин

Нарушение менструального цикла и преждевременная менопауза могут стать последствиями перенесенного заболевания коронавирусом. Врач рассказала, что симптомы менопаузы и коронавируса довольно схожи.

Как сообщает Daily Mail, на такие последствия пожаловались 46-летняя Дон Найт и 47-летняя Анна Мари Грив. Сперва у женщин проявились симптомы, похожими на заболевание коронавирусом. Они жаловались на сильный кашель, одышку и потерю обоняния и вкуса. Отмечается, что на ковид указывала только симптоматика, обе пациентки не обследовались на инфекцию.

Признаки коронавируса сохранялись у них дольше обычного. Но вскоре у обеих пропали месячные. Оказалось, что у Найт наступила менопауза.

Газета пишет, что нарушение менструального цикла произошло у сотен других заболевших ковидом женщин, которые сообщали об этом в соцсетях.

Британский терапевт Луиза Ньюсон пояснила, что некоторые симптомы менопаузы, такие как головокружение и повышенная усталость, схожи с затяжным течением коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа причина воспалительных процессов от коронавируса.