Анонимы заставили полицию побегать по Мариинскому театру в поисках взрывчатки

В Адмиралтейском районе Петербурга решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в воскресенье утром, 20 декабря, в полицию Петербурга обратился охранник Мариинского театра. По его словам, на электронную почту культурного учреждения поступило сообщение с адреса «yhnosov@yandex.ru». В нем говорилось, что здание театра на Театральной площади было заминировано.

На место происшествия выезжали 10 сотрудников полиции. Они осмотрели помещения театра и прилегающую территорию, но взрывных устройств или взрывных веществ так и не нашли.

Эвакуацию на время проверки решили не проводить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после «минирования» дома на Просвещения могут возбудить дело.