На Школьной задержали троих «сантехников», обманувших пенсионерку

Мужчины взяли деньги, но работы не проводили. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчины взяли деньги, но работы не проводили. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Петербургские полицейские задержали лжесантехников, обманувших пожилую жительницу Приморского района.

Инцидент произошел в субботу, 19 декабря, в квартире на Школьной улице. В отдел полиции обратился 82-летняя женщина. Она рассказала, что к ней пришли трое неизвестных мужчин и под предлогом замены сантехники получили от нее 36 тыс. рублей. Однако никаких работ они не выполнили.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

На следующий день стражи порядка задержали троих граждан. На той же улице были пойманы 22-летний менеджер по продажам и двое неработающих мужчин, 24 и 41 года. В настоящее время устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лже-сантехник получил три года «строгача» за украденные деньги пенсионеров.