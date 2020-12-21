Из-за поврежденного кабеля в Петербурге изменили маршруты двух трамваев

В Санкт-Петербурге был поврежден электрокабель, в связи два городских трамвая поменяют свои маршруты в Невском районе города.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», с понедельника, 21 декабря, два трамвая будут курсировать по измененным маршрутом. Причиной смены маршрута стало повреждение кабеля на проспекте Солидарности и улице Коллонтай. Движение трамваев будет изменено до завершения работ.

Трамвай № 7 будет курсировать от конечной станции «Малая Охта» по своему маршруту до конечной станции «Река Оккервиль». Транспорт № 65 будет возить пассажиров от конечной станции «Река Оккервиль» по улице Дыбенко до конечной станции «Невский завод».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ближайшие дни в центре Петербурга ограничат движение транспорта по трем адресам.