Ночью Троицкий мост разведут в последний раз в 2020 году

Сегодня ночью в Северной столице разведут Троицкий мост. Это будет последняя разводка переправы в текущем году.

В ночь с 21 на 22 декабря в городе состоится последняя технологическая разводка мостов в 2020 году. С 01:20 до 04:50 в городе будет разведен только Троицкий мост.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест», петербургские мосты перестанут разводить для обслуживания до весны следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге начали продавать юбилейные жетоны в честь 50-летия станций «Елизаровская» и «Ломоносовская». Их количество ограничено.