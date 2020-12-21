В Петербурге начали продавать юбилейные жетоны в честь 50-летия станций «Елизаровская» и «Ломоносовская»

В Петербурге начали продавать юбилейные жетоны в честь 50-летия станций &#171;Елизаровская&#187; и &#171;Ломоносовская&#187;
Юбилейные жетоны. Фото: пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен»

С сегодняшнего дня жители Северной столицы смогут приобрести юбилейные жетоны, посвященные 50-летию станций «Елизаровская» и «Ломоносовская».

Жетоны без блистерной упаковки будут продаваться только в кассах станций «Елизаровская» и «Ломоносовская», их стоимость составит 55 рублей.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, юбилейные жетоны в блистерах будут продаваться в кассах всех станций. Петербуржцы смогут их купить за 390 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский метрополитен в начале декабря перешел на зимний режим работы. Общее число поездов, курсирующих в непиковые часы, уменьшилось только на 10 составов.

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