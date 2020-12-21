За неделю с улиц Петербурга вывезли 13 тысяч «кубов» снега и почти 2 тысячи тонн мусора

В понедельник, 21 декабря, улицы Санкт-Петербурга приводят в порядок 563 единицы техники и 1210 работников ручного труда дорожных предприятий Комитета по благоустройству. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

В понедельник, 21 декабря, улицы Санкт-Петербурга приводят в порядок 563 единицы техники и 1210 работников ручного труда дорожных предприятий Комитета по благоустройству. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

В период с 14 по 20 декабря с дорог Северной столицы сотрудники дорожных служб вывезли 13 тысяч кубических метров снега, а также более 1,7 тысяч тонн мусора и смета.

По информации городского Комитета по благоустройству, во время снегопадов, обрушившихся на Петербург в среду и пятницу, общий уровень выпавших осадков превысил 9 см. В эти дни на уборку улиц выходило более 900 единиц спецтехники. В среднем, каждый день в течение прошедшей недели чистоту дорог в Северной столице обеспечивали свыше 765 машин.

Кроме того, за неделю для ликвидации наледи использовали 2,2 тысячи кубометров солевого раствора и 9,4 тысяч тонн песку-соляной смеси. В выходные, 19 и 20 декабря, в городских садах, парках и скверах расчищали от снега пешеходные дорожки 325 человек и 85 единиц техники. Кроме того, садовники обрезали сухие ветви у более чем 1 тысячи деревьев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернатор Николай Бондаренко поручил улучшить качество уборки в Калининском районе после проверки.