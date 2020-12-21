«Ленэкспо» и Минздрав: на что надеется Смольный для решения проблемы с нехваткой «ковидных» коек

Дата введения новых ограничений в Петербурге приближается. В Смольном допускали, что их могут пересмотреть при нужных эпидемиологических показателях. Цифры, впрочем, пока не ободряют – 20 декабря в городе оставалось 27 свободных коек для пациентов с COVID-19. Решить проблемы надеются с помощью «Ленэкспо» и Минздрава.

В Петербурге 27 свободных «ковидных» коек осталось по состоянию на утро 20 декабря. Позже в комитете по здравоохранению попытались успокоить горожан, заявив, что статистика не учитывала дальнейшие выписки. Отметим, что 4% свободных коек для пациентов с коронавирусом оставалось еще в пятницу, 18 декабря.

Пока решить проблему в городе планируют, открыв восьмой павильон в «Ленэкспо» с 474 койками для больных средней степени тяжести. Смольный также ждет решения от Минздрава о разворачивании дополнительных мест для госпитализации в федеральных учреждениях.

Между тем приближается 25 декабря – дата введения новых ограничений. Именно к этой дате в Смольном изначально планировали принять решение о возможном смягчении ограничений.

По крайней мере об этом заявлял зампредседателя комитета по промышленной политике и глава ситуационного центра Александр Ситов после того, как городские власти установили диалог с рестораторами, которые были возмущены новыми ограничениями. Он сообщал, что принимать решение будут, ориентируясь на число госпитализаций, а также число новых заболевших.

Уточнялось, что город готов пересмотреть ряд ограничений, за исключением работы по ночам, в том числе в новогоднюю ночь.

К слову, 18 декабря, Ситов в ходе брифинга отмечал, что власти могут принимать и снимать ограничительные меры по коронавирусу только при наличии соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора. Ведомство же никаких новых рекомендаций не давало.

Пока предполагается, что с 25 декабря заведения общественного питания будут закрываться после 19:00, а с 30 декабря по 3 января не будут работать и вовсе. Вместе с барами и ресторанами закроются и не будут работать до 10 января музеи, выставки, театры и другие организации исполнительских искусств.