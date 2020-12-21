С начала года нелегальных перевозчиков в Петербурге оштрафовали на 4,5 млн рублей

Если вы заметили перевозчика-нелегала, можно сообщить об этом в диспетчерскую службу СПб ГКУ «Организатор перевозок» по телефону: 576-55-55. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Если вы заметили перевозчика-нелегала, можно сообщить об этом в диспетчерскую службу СПб ГКУ «Организатор перевозок» по телефону: 576-55-55. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Северной столице с января по декабрь 2020 года к административной ответственности привлекли 1,2 тысячи водителей нелегальных маршруток. В общей сложности, сумма выписанных штрафов составила 4,5 млн рублей.

По итогам проверок сотрудники Ространснадзора арестовали 45 автобусов и составили 391 акт о нарушениях транспортного обслуживания населения. Всего в текущем году прошли инспекцию около 7,6 тысяч автобусов и маршруток, информирует комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Сотрудники ведомства также следят за техническим и санитарным состоянием транспортных средств при выпуске на маршрут. За 2020 год составлено 343 протокола в отношении недобросовестных водителей и должностных лиц. Кроме того, на 90 автобусов наложен запрет на эксплуатацию. Петербуржцам напоминают, что одним из признаков «серого» перевозчика является отказ принимать оплату «Подорожником».

Ранее gazeta.sphb.ru сообщала, какие автобусные маршруты были самыми популярными среди горожан в 2020 году.