В Госдуме рассказали, как россиянам можно повысить пенсии

Депутат добавил, что не считает завышенными ожидания россиян, которые хотели бы получать пенсию в размере 45 тысяч рублей. Фото: duma.gov.ru

Депутат добавил, что не считает завышенными ожидания россиян, которые хотели бы получать пенсию в размере 45 тысяч рублей. Фото: duma.gov.ru

Председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов назвал спосбоы повышения пенсии россиянам. Об этом чиновник сообщил в эфире НСН.

По словам Ярослава Нилова, для этого сначала нужно ввести плоскую шкалу при уплате страховых взносов. Например, в России сумма составляет 22% до миллиона рублей. Политик предлагает ее зафиксировать навсегда на 22%.

Кроме этого, он предлагает конфискованные у коррупционеров деньги отправлять не в бюджет, а «использовать для обеспечения роста пенсий.

Также Ярослав Нилов ответил на вопрос о максимально допустимой пенсии в России. ОН не назвал конкретную сумму, однако уточнил, что для каждой отрасли есть свой потолок. Например, космонавты и летчики-испытатели получают больше 100 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что жители России рассказали о желаемом размере пенсии.