Жители России рассказали о желаемом размере пенсии

Большинство россиян хотят, чтобы размер их пенсионных выплат составлял порядка 30-45 тыс. рублей, согласно опросу финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Почти половина российских граждан (46,6%) заявляет, что пенсионеры должны получать выплаты в размере не менее 45 тыс. рублей, то есть, соответствовать средней зарплате россиян. Еще 29,1% считают, что в старости могли бы прожить на 30 тыс. рублей в месяц.

При этом 22,1% уверены, что размер пенсий должен превышать 45 тыс. рублей. И лишь 1% опрошенных сказал, что пенсии в размере 25 тыс. рублей было бы достаточно.

Реальный размер пенсий существенно ниже желаемого. 52,3% россиян признались, что получают или будут получать пенсию в размере 15 тыс. рублей. Около 20% — до 30 тыс. рублей, еще 4,3% надеются на выплаты до 45 тыс. рублей, а 2,4% — свыше 45 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин озвучил условие для индексации пенсий работающим пенсионерам.