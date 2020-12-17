Путин озвучил условие для индексации пенсий работающим пенсионерам

Путин отметил, что в России можно выделить отдельные категории пенсионеров, которые смогут рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны государства. Это люди, работающие на должностях, которые не пользуются большой популярностью. Фото: pixabay

Путин отметил, что в России можно выделить отдельные категории пенсионеров, которые смогут рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны государства. Это люди, работающие на должностях, которые не пользуются большой популярностью. Фото: pixabay

В четверг, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин рассказал, при каких условиях могут вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Глава государства напомнил, что в советское время пенсионерам, продолжающим трудиться, вообще не выплачивали пенсий, однако признал, что в условиях пандемии COVID-19 и повсеместного падения доходов вопрос индексации становится актуальным. Путин признал, что работающие пенсионеры заслуживают увеличения размера пенсий и в Кремле рассматривают эту возможность.

Президент также добавил, что в целом в следующем году индексация пенсионных выплат будет выше уровня инфляции. Повышение пенсий составит 6,3%, тогда как инфляция прогнозируется 4-4,1%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минимальные пенсии москвичей с 1 января вырастут до 20 222 рублей.