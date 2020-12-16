Пенсии москвичей с 1 января вырастут до 20 222 рублей

В среду, 15 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 января 2021 года минимальный размер пенсии безработных москвичей, живущих в столице не менее 10 лет, составит 20 222 рубля ежемесячно.

В следующем году столичные власти также проиндексируют детские пособия и социальные выплаты пожилым гражданам. После завершения кампании по иммунизации населения в полном объеме возобновят программу «Московское долголетие».

Отметим, что в 2018 году, согласно информации пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения Москвы, минимальный доход неработающего пенсионера составлял 17,5 тысяч рублей, а с сентября прошлого года — 19,5 тысяч рублей. Соответственно, в следующего году минимальная пенсия вырастет на 722 рубля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как россияне, еще не достигшее пенсионного возраста, могут рассчитать размер будущих выплат.