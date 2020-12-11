Россиянам рассказали, как проверить размер будущей пенсии

Жители России могут в любое время проверить свои сведения о страховом стаже, заработке и страховых взносах.

Данные об этом появились в Пенсионном фонде России (ПФР). Отмечается, что россияне могут заказать себе выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. Сделать это можно через портал Госуслуг или в «личном кабинете застрахованного лица» на сайте ПФР. Кроме этого, получить сведения можно в МФЦ по предварительной записи.

Также граждане страны могут подать жалобу в случае обнаружения ошибок в сведениях, которые учтены в ПФР для установления размера будущей пенсии. Сделать это тоже можно через портал Госуслуг, прикрепив соответствующие документы.

Граждан старше 45-ти лет начнут информировать о состоянии пенсионного счета и накопленного стажа со следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России пенсия вырастет в следующем году почти на тысячу рублей.