В Петербурге суд рассмотрел примерно 400 дел по нарушению COVID-ограничений

В Петербурге сейчас строгие коронавирусные ограничения. Фото: pixabay

В Петербурге сейчас строгие коронавирусные ограничения. Фото: pixabay

В Северной столице суды города рассматривают административные дела за нарушения коронавирусных ограничений. Всего подано 750 заявлений. Рассмотреть удалось 390 из них.

Как сообщает глава Роспотребнадзора Петербурга Наталия Башкетова в эфире телеканала «78» в программе «Открытая студия», по некоторым делам вынесены административные штрафы, а по другим – временные запреты на деятельность.

Кроме этого, специалист прокомментировала ситуацию с Ледовым дворцом, где произошел скандал после концерта Басты (Василия Вакуленко).

«Материалы в отношении Ледового были переданы в суд и суд принял такое решение — оштрафовать Ледовый дворец», – заявила Наталия Башкетова.

Таким образом, глава Роспотребнадзора добавила, что ответственность организаторов концертов лежит только на них за проведение мероприятий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Роспотребнадзора рассказала о двоякой ситуации с коронавирусом в Петербурге.