ТД «Вимос» обратился в полицию из-за банкротных исков в 500 млрд рублей

На известную строительную компанию в Ленобласти «Вимос» было направлено два банкротных иска на общую сумму в 500 млрд рублей. Руководство уже отреагировало на это и обратилось в полицию. Владелец Владимир Гурьев считает иски фейковыми.

Как сообщает АБН со ссылкой на слова главы торгового дома «Вимос», на данный момент в компании пытаются установить тех, кто причастен к данному делу. Кроме этого, «Вимос» уже обратился в полицию.

«Никаких исков мы не подавали, для меня это нонсенс. Мы работаем на рынке 28 лет, нас наверняка все СМИ хорошо знают, работает 40 баз строительных материалов, есть свое собственное производство, большая транспортная компания. Почти все находится в собственности, включая здания и сооружения», – заявил Владимир Гурьев.

Отмечается, что запрос о помощи также направлен и в правительство Ленинградской области. Напомним, что губернатор региона добавил компанию в августе 2020 года в список системообразующих предприятий области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что каждый третий россиянин заявил о снижении доходов в 2020 году.