В ФСБ назвали разговор Навального с сотрудником спецслужб подделкой

В ФСБ назвали разговор Навального с сотрудником спецслужб подделкой
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

ФСБ России прокомментировала видеоразговор Алексея Навального якобы с сотрудником спецслужб, который якобы был причастен к отравлению оппозиционера.

Как сообщает РИА Новости, «расследование» Алексея Навального является спланированной провокацией в сторону ФСБ. Оппозиционер хотел дискредитировать сотрудников и деятельность спецслужбы.

Кроме этого, в ведомстве уверены, что работа проведена за счет иностранных спецслужб. Так как это «было невозможно без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб». Например, «использование подмены номера абонента — прием иностранных спецслужб, не раз апробированный в антироссийских акциях».

Также в ФСБ отметили, что будет проведена проверка расследования для установления процессуальной оценки.

Напомним, 21 декабря на YouTube-канале Алексея Навального появилось видео, где он заявил о том, что ему якобы удалось дозвониться до сотрудника ФСБ, который был якобы причастен к отравлению политика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Навальный призвал вводить санкции против богатейших россиян.

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