Аршавин объяснил слабое выступление «Зенита» в Лиге чемпионов

Аршавин объяснил слабое выступление «Зенита» в Лиге чемпионов
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин. Фото: https://fc-zenit.ru/

Бывший футболист «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин высказался об игре петербургской команды в Лиге чемпионов. Сине-бело-голубые завершили европейскую компанию с одним очком в активе после шести туров.

Как сообщает «Матч-ТВ» со ссылкой на слова Андрея Аршавина, провал «Зенита» был вызван несколькими факторами. Самый главный – это класс футболистов из Европы. Напомним, что клуб из Северной столице был в группе с «Боруссией Д», «Брюгге», «Лацио».

«В ЛЧ соперники более мастеровитые. Если посмотреть на игру против «Спартака» (3:1), то Дзюба просто подошел к Маслову в первом тайме и почти всю борьбу выиграл. Не задумываясь. На него проходили диагонали от Ловрена, Сутормина. А если ты подходишь к защитникам в ЛЧ, то там все так просто не получится», – заявил Аршавин.

Также одной из проблем экс-футболист травмы и большую плотность графика. По словам Аршавина, «»Зенит» больше всех сыграл и больше всех слетал. Вот только это все вдогонку».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гендиректор «Сочи» отреагировал на возможное возвращение Александра Кокорина из «Спартака».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
андрей аршавин зенит лига чемпионов футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Здание «Ростелекома» в центре Петербурга продали под апартаменты
В Петербурге детская психиатрия получила штраф за допуск к работе врача с ...
В Петербурге нелегалы работали по поддельным документам более полутора лет
Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила рекорд
В Петербурге подан иск в суд из-за незадекларированной дачи Беглова
Покрас Лампас разработал лимитированный дизайн для МегаФона
Петербуржца отправили в колонию поселение за доги по алиментам
Около 12% петербуржцев готовы работать 1 января