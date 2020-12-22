Аршавин объяснил слабое выступление «Зенита» в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин высказался об игре петербургской команды в Лиге чемпионов. Сине-бело-голубые завершили европейскую компанию с одним очком в активе после шести туров.

Как сообщает «Матч-ТВ» со ссылкой на слова Андрея Аршавина, провал «Зенита» был вызван несколькими факторами. Самый главный – это класс футболистов из Европы. Напомним, что клуб из Северной столице был в группе с «Боруссией Д», «Брюгге», «Лацио».

«В ЛЧ соперники более мастеровитые. Если посмотреть на игру против «Спартака» (3:1), то Дзюба просто подошел к Маслову в первом тайме и почти всю борьбу выиграл. Не задумываясь. На него проходили диагонали от Ловрена, Сутормина. А если ты подходишь к защитникам в ЛЧ, то там все так просто не получится», – заявил Аршавин.

Также одной из проблем экс-футболист травмы и большую плотность графика. По словам Аршавина, «»Зенит» больше всех сыграл и больше всех слетал. Вот только это все вдогонку».

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