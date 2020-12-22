Появились подробности загадочной гибели известного ученого в Петербурге

В Петербурге продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после обнаружения около одного из домов по улице Замшина тела 45-летнего ученого Александра Каганского.

Уже допрошены знакомые и родственники погибшего, назначены различные экспертизы. По предварительной информацию, смерть мужчины наступила в результате травм, полученных при падении с большой высоты, сообщили gazeta.spb.ru в Следственном комитете по Петербургу.

Ранее сообщалось о задержании в качестве подозреваемого 45-летнего местного жителя, причастность которого сейчас к совершению указанного преступления не установлена.

Напомним, в Калининском районе Петербурга нашли мертвым биолога с мировым именем, который занимался разработкой вакцины от коронавируса в Шотландии, Александр Каганский. Ученый прибыл в Петербург, чтобы посетить кладбище, где похоронены его родители. Он решил остановиться у своего знакомого. По предварительной информации, между мужчинами произошел конфликт. В итоге Каганский выпал из окна квартиры на 14-ом этаже. На спине у мужчины обнаружено ножевое ранение. Знакомый, у которого он остановился, отрицают свою причастность к произошедшему. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученый стал одним из организаторов международного консорциума по изучению и сохранению биоразнообразия Земли Bio2Bio. Он также был одним из инициаторов создания в науке нового биомедицинского направления — синтетической эпигенетики.