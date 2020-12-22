Суд в Петербурге оштрафовал фанатов «Спартака»

Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности болельщиков московского «Спартака» за то, что те развернули на Дворцовой площади баннер с надписью «Фанат не преступник! #ПравдазаАМИГО!».

Им назначили наказание за проведение несогласованного пикета, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд установил, что Павел Плисов и Андрей Медведев провели публичное мероприятие 15-го декабря. Таким образом они хотели поддержать футбольных фанатов. В итоге обоим назначили наказание в виде административного ареста сроком на 1 сутки.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» прошел 16 декабря. Игра прошла на «Газпром Арене» и закончилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что матч между «Спартаком» и «Зенитом», который проходил накануне в Петербурге, без шума не обошелся. Все началось с информационной атаки, а закончилось чуть ли не массовой дракой, которая могла произойти на стадионе, где вообще-то зрителей и вовсе не должно было быть.