Спасатели тушили частный дом в Стрельне

Спасатели тушили частный дом в Стрельне
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во вторник, 22 декабря, в Стрельне в Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар. Частный дом загорелся на участке на Пограничной улице в СНТ «Макаровец», сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило в 10:30. В ликвидации пожара участвовали 13 человек личного состава и три единицы спецтехники. Одноэтажный частный дом размером 2 на 10 метров полностью сгорел.

Справиться с огнем удалось к 12:55. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что воскресенье, 20 декабря, в Московском районе Северной столицы в одном из заведений на проспекте Юрия Гагарина произошел пожар. В итоге пламя распространилось на площади 0,5 квадратных метров — горел, к счастью, только мусор.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
пожар происшествия стрельна


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Здание «Ростелекома» в центре Петербурга продали под апартаменты
В Петербурге детская психиатрия получила штраф за допуск к работе врача с ...
В Петербурге нелегалы работали по поддельным документам более полутора лет
Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила рекорд
В Петербурге подан иск в суд из-за незадекларированной дачи Беглова
Покрас Лампас разработал лимитированный дизайн для МегаФона
Петербуржца отправили в колонию поселение за доги по алиментам
Около 12% петербуржцев готовы работать 1 января