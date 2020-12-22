Спасатели тушили частный дом в Стрельне

Во вторник, 22 декабря, в Стрельне в Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар. Частный дом загорелся на участке на Пограничной улице в СНТ «Макаровец», сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило в 10:30. В ликвидации пожара участвовали 13 человек личного состава и три единицы спецтехники. Одноэтажный частный дом размером 2 на 10 метров полностью сгорел.

Справиться с огнем удалось к 12:55. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что воскресенье, 20 декабря, в Московском районе Северной столицы в одном из заведений на проспекте Юрия Гагарина произошел пожар. В итоге пламя распространилось на площади 0,5 квадратных метров — горел, к счастью, только мусор.