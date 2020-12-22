В День полного освобождения Ленинграда от блокады выстрелят из пушки с Нарышкина бастиона

Дни прорыва блокады и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады будут отмечаться с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, 27 января возложат венки и цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, Серафимовском, Богословском, Смоленском кладбищах и других местах захоронения защитников и жителей блокадного города.

В 12:00 в Петропавловской крепости произведут почетный выстрел. На Васильевском острове зажгут Ростральные колонны в 10:00. Огонь на них погасят в час дня, а затем снова зажгут в 19:00 до 10 вечера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге завершился парад в честь освобождения Ленинграда от кольца блокады 27 января в 11:00 на Дворцовой площади. Однако это не единственное событие, которое власти города запланировали для жителей и в особенности для ветеранов. К вечеру праздник переместится обратно на Дворцовую: там устроят проект “Салют над Ленинградом” — что именно это означает, жители Петербурга узнают в 19:00. Завершит день салют из орудий у стен Петропавловки.