На Октябрьской набережной фура с прицепом на 5 часов перегородила движение

На Октябрьской набережной фура с прицепом на 5 часов перегородила движение
Место ДТП на Октябрьской набережной. Фото: пресс-служба ГКУ "Ленавтодор"

Минувшей ночью на Октябрьской набережной собрались дорожные службы. Специалистам пришлось растаскивать фуру с прицепом, которая перегородила дорогу в результате небольшой, но эффектной аварии.

Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Ленавтодор». Все произошло на продолжении Октябрьской набережной. Водитель фуры внезапно решил выполнить разворот с левого ряда. Машина приняла вправо и столкнулась с грузовиком, который двигался в правом ряду. Центробежная сила заставила большегруз развернуться поперек дороги. К счастью, авария обошлась без пострадавших.

На место происшествия прибыли дорожные службы. Специалисты обеспечили объезд участника дороги и уже ночью, после оформления ДТП сотрудниками полиции, растащили «гармошку»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2020 году в авариях на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли 19 детей.

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