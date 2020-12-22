На 7-й Советской улице за загорелась иномарка

На 7-й Советской улице за загорелась иномарка
Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Во вторник, 22 декабря, в Центральном районе Петербурга во вторник, 22 декабря. У дома №19 на 7-й Советской улице загорелся легковой автомобиль Renault Logan.

Сообщение о возгорании поступило в 12:45. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники. В машине выгорел моторный отсек, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Справиться с огнем удалось в 13:22. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура заинтересовалась пожаром в Москве на Ленинградском проспекте. Отмечается, «по результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

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