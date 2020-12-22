После ДТП проезжую часть на Ленсовета засыпало осколками

После ДТП проезжую часть на Ленсовета засыпало осколками
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 22 декабря, на пересечении улиц Ленсовета и Орджоникидзе в Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Судя по опубликованным снимками в Сети, машины получили значительные повреждения, а проезжую часть засыпало осколками после аварии. Информации о пострадавших не поступало.

«Водители! Соблюдайте ПДД и берегите себя и своих пассажиров! Вас всегда ждут дома!», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внутренней стороне КАД в Петербурге столкнулись пять машин. Есть пострадавшие, пробка продолжает расти.

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