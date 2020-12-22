«Зенит» поздравит петербургские больницы с Новым годом

Сине-бело-голубые и ключевой партнер клуба объявляют о запуске новогодней кампании, которая станет продолжением весенней социальной акции #ВместеПобедим. Фото: ФК "Зенит"

Сине-бело-голубые и ключевой партнер клуба объявляют о запуске новогодней кампании, которая станет продолжением весенней социальной акции #ВместеПобедим. Фото: ФК "Зенит"

Футболисты петербургского клуба «Зенит» поблагодарят и поздравят медработников города, которые борются с коронавирусом, с наступающими новогодними праздниками.

Так, с 23 по 25 декабря сине-бело-голубые поздравят праздничным украшением и новогодними подарками сотрудников пяти больниц, которые продолжают в настоящее время принимать пациентов с положительным тестом на Covid-19.

Как сообщили на официальной страничке клуба в соцсети «ВКонтакте», зенитовцы поздравят врачей больницы Святого Георгия, Больницы им. Семашко, Александровской, Покровской и Боткинской больниц.

Клуб также выразил благодарность всем медицинским работникам за их стойкость и профессионализм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Петербурга просят не уезжать на Новый год из города. Кроме этого, гостей также призывают отказаться от поездок в Петербург.