«Зенит» поздравит петербургские больницы с Новым годом

Футболисты петербургского клуба «Зенит» поблагодарят и поздравят медработников города, которые борются с коронавирусом, с наступающими новогодними праздниками.
Так, с 23 по 25 декабря сине-бело-голубые поздравят праздничным украшением и новогодними подарками сотрудников пяти больниц, которые продолжают в настоящее время принимать пациентов с положительным тестом на Covid-19.
Как сообщили на официальной страничке клуба в соцсети «ВКонтакте», зенитовцы поздравят врачей больницы Святого Георгия, Больницы им. Семашко, Александровской, Покровской и Боткинской больниц.
Клуб также выразил благодарность всем медицинским работникам за их стойкость и профессионализм.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Петербурга просят не уезжать на Новый год из города. Кроме этого, гостей также призывают отказаться от поездок в Петербург.