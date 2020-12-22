Петербуржцам объяснили, из-за чего растут цены на коммунальные услуги

У каждой из предоставляемых коммунальных услуг свой темп роста. Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

У каждой из предоставляемых коммунальных услуг свой темп роста. Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

В следующем году тарифы по коммунальным услугам вырастут в Петербурге на 3,3%. Причины этого объяснили в Смольном.

Советник председателя петербургского комитета по тарифам Ирина Бугославская рассказала, что город живет в условиях постоянного роста цен. Дорожают материалы, исходное сырье. Кроме того, необходимо повышать зарплату для сотрудников организаций, которые оказывают услуги.

Специалист отметила в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург», что в итоге конечные тарифы являются отражением расходов, которые несут энергосбережающие организации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге установили тарифы на водоснабжение и водоотведение для ГУП «Водоканал Санкт Петербурга».