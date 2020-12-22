Путин сделал неприкосновенными экс-глав России

Путин сделал неприкосновенными экс-глав России
Пресс-конференция Владимира Путина. Фото: скриншот

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности для бывших президентов.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Так, глава государства по истечении полномочий не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности.

Кроме того, экс-президента нельзя задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру. Это же касается его служебных и жилых помещений, документов, средств связи, переписки и личных вещей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин назвал сроки выхода из кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, больше всего пострадали авиационные и железнодорожные перевозки, розница непродовольственных товаров и сфера услуг. В целом на поддержку граждан и промышленности направили 4,6 трлн рублей.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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