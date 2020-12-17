Путин назвал сроки выхода из корона-кризиса

Экономика страны начнет восстанавливаться к началу 2022-го года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в четверг, 17 декабря.

Из-за пандемии коронавируса, заметил президент, больше всего пострадали авиационные и железнодорожные перевозки, розница непродовольственных товаров и сфера услуг.

Владимир Путин уточнил, что для пострадавших отраслей перенесли все платежи кроме НДС, организовали гранты, а также кредиты под нулевую ставку и кредиты под 2% с перспективой списания при сохранении 90% работников. Как отметил президент, такие меры позволили поддержать пострадавшие отрасли.

При этом в целом на поддержку граждан и промышленности направили 4,6 триллиона рублей.

«Выход из кризиса будет зависеть от того, как мы будет справляться с самой пандемией. Как быстро проведем вакцинацию, когда снимем ограничения», — пояснил президент.

Владимир Путин добавил, что примерный срок восстановления экономики конец 2021 — начало 2022 года.