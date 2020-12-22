Иномарка на полной скорости влетела в толпу у Гостиного двора

Иномарка на полной скорости влетела в толпу у Гостиного двора
Место ДТП. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На Невском проспекте в Петербурге легковой автомобиль вылетел на тротуар. По словам очевидцев, лихач сбил людей, стоявших на остановке.

Дорожный инцидент произошел в ночь на среду, 23 декабря. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи рассказали, что водитель авто марки Hyundai Solaris не справился с управлением, в результате чего на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил стоявших на остановке людей.

«Вылетел на пешеходную зону, задев девочку и сбив парня на остановке», — написал автор записи.

В комментариях к записи также отметили, что машина могла вылететь с проезжей части после столкновения с другим авто. О количестве и состоянии пострадавших точной информации пока не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с фурой полностью перекрыло движение на проспекте Непокоренных.

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