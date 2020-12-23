Пулково 23 декабря работает без отмен и задержек

Пулково 23 декабря работает без отмен и задержек
Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные рейсы. Воздушные судна вылетят из Пулково согласно расписанию.

Об этом стало известно в среду, 23 декабря. Согласно данным электронного табло аэровокзала, информации о каких-либо задержках или отмененных рейсах нет.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково сотрудники Россельхознадзора проконтролировали перемещение американских норок и сибирских козлов. Животные следовали из Красноярского парка флоры и фауны в адрес юридического лица, расположенного в городе Сортавала Республика Карелия.

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