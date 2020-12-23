В США может появиться некоммерческая организация для продвижения политики Трампа

В США может появиться некоммерческая организация для продвижения политики Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Советники Белого дома хотят создать новую некоммерческую организацию для продвижения политики действующего президента США Дональда Трампа.

Советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен и бывший министр энергетики Рик Перри войдут в число сотрудников организации, сообщает Politico.

Планируется, что организация будет продвигать «наследие» Трампа и обеспечивать «продолжение этих идей и их защиту, будь то через месяц или через четыре года». При этом отмечается, что организация не будет заострять внимание на поддержке тех или иных политических кампаний. Бюджет организации не называется.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.

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