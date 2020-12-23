В США может появиться некоммерческая организация для продвижения политики Трампа

Советники Белого дома хотят создать новую некоммерческую организацию для продвижения политики действующего президента США Дональда Трампа.

Советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен и бывший министр энергетики Рик Перри войдут в число сотрудников организации, сообщает Politico.

Планируется, что организация будет продвигать «наследие» Трампа и обеспечивать «продолжение этих идей и их защиту, будь то через месяц или через четыре года». При этом отмечается, что организация не будет заострять внимание на поддержке тех или иных политических кампаний. Бюджет организации не называется.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.