В Петербурге на карантине остаются 1675 человек

На карантине находится 1675 человек. Фото: pixabay.com

На карантине находится 1675 человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 35258 человек.

На карантине находится 1675 человек. Из них 2 – в обсерваторе, 782 — на самоизоляции, 891 человек – контактные, сообщили утром 23 декабря в администрации Петербурга.

Обработано 3735 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1134 петербургских волонтеров.

По последним данным, в России зарегистрировано 2 906 503 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 51 912 летальных исходов, выздоровело 2 319 520 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге первые 120 школьных педагогов приняли участие в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Они привились от ковида в пятницу, 19 декабря.