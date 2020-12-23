В Пушкине неизвестный угнал экскаватор за 3 млн

В Пушкине неизвестный угнал экскаватор за 3 млн
В Пушкине угнали экскаватор. Фото: pixabay.com

В Пушкинском районе Петербурга неизвестные угнали экскаватор-погрузчик стоимостью 3 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром 22 декабря в полицию обратился 34-летний начальник автохозяйства одной из организаций. Он рассказал, что в Пушкине от дома №57 по Красносельскому шоссе злоумышленник угнал экскаватор-погрузчик JCB 3 СВ. Техника 2013 года выпуска оценивается 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице работник станции техобслуживания выпил спиртных напитков и решил покататься на иномарке клиента. Машина сгорела полностью.

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