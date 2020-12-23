Каждый пятый петербуржец собирается работать 31 декабря полный день

Каждый шестой работник (16%) сможет уйти с работы немного раньше. Фото: Pixabay

Каждый шестой работник (16%) сможет уйти с работы немного раньше. Фото: Pixabay

Почти четверть опрошенных петербуржцев выйдут на работу 31 декабря и проведут там полный восьмичасовой день.

Согласно данным опроса, проведённого hh.ru, каждый шестой работник (16%) сможет уйти с работы немного раньше, при этом треть (34%) не будет работать 31 декабря. В основном, это представители сферы маркетинга, рекламы, науки и образования.

Абсолютное большинство (84%) уверено, что 31 декабря нужно сделать постоянным выходным днём.

Напомним, в Петербурге последний день уходящего года объявлен выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом стало известно в понедельник, 21 декабря. Как сообщили на официальном сайте администрации города, рабочий день перенесли на субботу, 26 декабря. Руководителям всех городских организаций также рекомендовано предоставить работникам выходной день в последний день 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Ленинградской области также сделали 31 декабря выходным днем. Соответствующей новостью жителей обрадовали еще в минувшую пятницу, 18 декабря.