Помощь только льготникам и право на выкуп: как может измениться расселение коммуналок в Петербурге

В Петербурге депутаты поддержали изменения правил расселения коммунальных квартир. Власти рассчитывают на то, что это поможет разгрузить очередь на улучшение жилищных условий. При этом помощь от города, по новым правилам, получат только льготники.

Об изменениях правил расселения коммунальных квартир губернатор Петербурга Александр Беглов высказывался еще в октябре этого года на рабочем совещании с членами городского правительства. Уже тогда речь шла о законопроекте, который поменяет условия программы по расселению коммунальных квартир, действовавшие с 2008 года.

Его в среду, 23 декабря, рассмотрели депутаты Законодательного Собрания Петербурга. С 2008-го года в Петербурге действовала схема, при которой коммунальная квартира не расселялась, если не было согласия всех собственников. Таким образом, социальную выплату получали отдельные очередники. Теперь средства хотят выделять тем, кто готов расселиться целой квартирой.

Губернатор также отмечал, что пересмотреть нужно основания постановки на учет жителей коммунальных квартир. Он отмечал, что помощь должны получать только социально незащищенные петербуржцы – льготники и малоимущие. Такие изменения также предусматривает законопроект.

Новые правила также предполагают, что у жителей коммунальных квартир будет возможность выкупить освободившиеся площади. Если изменения вступят в силу, то при продаже последних комнат в коммуналках для граждан, состоящих на жилищном учете, смогут применять единый понижающий коэффициент к рыночной стоимости – 0,3.

«Это позволит увеличить количество выкупаемых гражданами комнат, а в результате и количество расселенных коммунальных квартир», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Обсуждая законопроект, депутаты отметили, что жители коммунальных квартир, которые не относятся к льготной категории и не являются малоимущими, не смогут рассчитывать на помощь города, а освободившиеся площади должны будут покупать по рыночной стоимости.

Авторы законопроекта при этом считают, что такие граждане смогут воспользоваться другими целевыми программами – «Развитие долгосрочного жилищного кредитования», «Молодежи – доступное жилье» и «Жилье работникам бюджетной сферы».

Отметим, что на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на помощь гражданам в рамках программы расселение коммунальных квартир было запланировано более трех миллиардов рублей, но летом этого года сумму сократили до 971 миллиона на фоне пандемии коронавируса.