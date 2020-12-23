В России прогнозируют третью волну коронавируса

В России прогнозируют третью волну коронавируса
Ученые прогнозируют третью волну пандемии. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров заявил, что третья волна коронавируса в стране возможна, но заболеваемость будет расти медленнее.

По словам Захарова, минувшее лето 2020 года показало, что процентный прирост заболеваемости не опускается ниже значения 0,5%. Как отмечает ученый, это говорит о том, что возможно прирост и сейчас не опустится. Он допустил возникновение третьей волны, аргументируя это тем, что многие люди сейчас заражаются коронавирусом повторно, передает РИА Новости

«Хотя темпы, наверняка, если будет третья волна, они будут медленнее», — подчеркнул Захаров, добавив, что возможность третьей волны допускает и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новогодние праздники в Петербурге могут привести к вспышке COVID-19.

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