Пробки в Петербурге достигли 6 баллов из-за выпавшего снега 

Пробки в Петербурге достигли 6 баллов из-за выпавшего снега 
Пробки в Петербурге вечером, 23 декабря. Фото: Скриншот "Яндекс.Карты"

Водители Северной столицы испытывают проблемы на дорогах из-за погодных условий. Город практически встал после того, как выпал снег.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты». На данный момент на трассах Петербурга 6-бальные пробки. Однако ситуация может ухудшиться к 5-6 вечера, когда к погодным условиям добавится массовое возвращение петербуржцев домой с работ.

«Красные зоны» видны практически на всех участках города. При этом стоит выделить набережную Обводного канала, где движение стоит на одном месте. А также Владимирский проспект возле станции метро Достоевская.

Отметим, что данные проблемы могут стать причинами аварий на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что такси влетело в иномарку на проспекте Испытателей. Погодные условия могли стать причиной столкновения двух автомобилей. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.

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