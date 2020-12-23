Почти 7 тыс. дворников убирают дворы Петербурга от последствий снегопада

Уборка в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

Уборка в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

В Северной столице работники ручного труда приступили к уборке дворов после сильного снегопада. Высота свежевыпавшего снега составляет 2-7 сантиметров.

Как сообщает жилищный комитет Петербурга, к уборке внутридворовых территорий приступило 6 тыс. 978 дворников, 282 единицы уборочной техники и 123 единицы средств малой механизации. Отмечается, что главная задача – это обеспечить проход жителей к парадным. Уборку планируется осуществлять в течение 3 часов.

«Жилищным комитетом в настоящее время осуществляется мониторинг организации работ по превентивной обработке внутриквартальных территорий в Петроградском, Красногвардейском и Курортном районах. В целях обеспечения превентивной обработки территорий противогололедными материалами управляющими и подрядными организациями израсходовано 167 тонн ПГМ», – говорится в сообщении комитета.

По данным ФГБУ «СЗ УГМС» на 23 декабря во всех районах города сохранится облачная погода. Утром и днем пройдет мокрый снег, местами сильный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге дорожники вышли на уборку снега.