В Петербурге дорожники вышли на уборку снега

В Северной столице на уборку улиц от снега вышли 1205 сотрудников ручной уборки и 897 единиц спецтехники.

Последствия снегопада убирают с тротуаров и проезжей части, сообщили в комитете по благоустройству города. Также улицы посыпают песко-соляной смесью.

К вечеру высота снега может достичь 5-7 см. Дорожные службы готовы перейти в усиленный режим. Кроме того, улицы заранее обработали солевыми растворами, чтобы не было наледи.

Петербуржцев 23 декабря предупредили о сильном снегопаде. По прогнозу синоптиков, столбики термометров покажут -1…+1 градус, в Ленобласти ожидается -3…+2 градуса. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей России будет ожидать умеренная зима. Местами могут быть резкие похолодания на 1 градус выше климатической нормы.