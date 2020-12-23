В Петербурге младенец, ставший сиротой из-за коронавируса, переведен из реанимации в обычную палату

До Нового года мальчик все равно останется в больнице, чтобы врачи могли удостовериться в его выздоровлении. Фото: pixabay

До Нового года мальчик все равно останется в больнице, чтобы врачи могли удостовериться в его выздоровлении. Фото: pixabay

Новорожденный Кирей, мама, бабушка и дедушка которого скончались от коронавирусной инфекции, стал чувствовать себя лучше — его перевели из реанимационного отделения в обычную палату.

Врачи констатируют положительную динамику в состоянии здоровья малыша. До Нового года, однако, мальчик останется в медучреждении под пристальным наблюдением специалистов, уведомили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.

Также стало известно, что тетя ребенка готова взять на себя заботу о нем и уже подала соответствующее заявление в органы опеки. Малыша передадут ей, если суд не установит отцовство. На данный момент информацию о мальчике не стали передавать в Банк данных сирот, поэтому речь об усыновлении новорожденного другими людьми не идет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на детской площадке жестоко избили семью с ребенком.