Апатия может сигнализировать о повышенном уровне сахара в крови

Специалисты установили, что беспричинная на первый взгляд вялость может являться одним из признаков развития сахарного диабета.
Опасность данного заболевания, помимо прочего, состоит в том, что его сложно диагностировать по первичным симптомам, — достоверно выявить диабет можно только при помощи глюкометра. Однако на некоторые особенности, которые могут свидетельствовать о повышенном уровне сахара в крови, стоит обратить особое внимание.
Одним из таких симптомов является апатия — состояние вялости, отсутствия энергии и безразличие к происходящему. Это ощущение может сопровождаться постоянное жаждой, усталостью, тошнотой и головокружениями. Эксперты подчеркивают, что в случае обнаружения вышеперечисленных признаков, нужно немедленно обратиться к врачу.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о симптомах, которые могут длительное время «преследовать» пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.