Апатия может сигнализировать о повышенном уровне сахара в крови

Повышенный уровень сахара негативно сказывается на здоровье сосудов и внутренних органов. Если во время не обратить внимание на развитие болезни, то это может привести к негативным последствиям, поэтому стоит прислушаться к своему организму. Фото: pixabay

Повышенный уровень сахара негативно сказывается на здоровье сосудов и внутренних органов. Если во время не обратить внимание на развитие болезни, то это может привести к негативным последствиям, поэтому стоит прислушаться к своему организму. Фото: pixabay

Специалисты установили, что беспричинная на первый взгляд вялость может являться одним из признаков развития сахарного диабета.

Опасность данного заболевания, помимо прочего, состоит в том, что его сложно диагностировать по первичным симптомам, — достоверно выявить диабет можно только при помощи глюкометра. Однако на некоторые особенности, которые могут свидетельствовать о повышенном уровне сахара в крови, стоит обратить особое внимание.

Одним из таких симптомов является апатия — состояние вялости, отсутствия энергии и безразличие к происходящему. Это ощущение может сопровождаться постоянное жаждой, усталостью, тошнотой и головокружениями. Эксперты подчеркивают, что в случае обнаружения вышеперечисленных признаков, нужно немедленно обратиться к врачу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о симптомах, которые могут длительное время «преследовать» пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.