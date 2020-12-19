Названы симптомы, «преследующие» пациентов после COVID-19

У переболевших коронавирусом месяцами могут наблюдаться неприятные симптомы, которые уже приобрели общее название постковидный синдром. Выявить это состояние можно по семи проявлениям.

Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

Терапевты исследовали анкеты 1300 больных с постковидным синдромом и пришли к выводу, что все оставшиеся симптомы, как правило, связаны с поражением мозговой ткани. По словам Воробьева, к этому состоянию приводит «разрегулированность» систем организма после перенесенного заболевания.

У кого-то синдром может проявляться в виде панических атак и нарушений сна. Некоторых преследуют навязчивые мысли о том, что у них вот-вот разовьется инсульт или что у них тяжелейший иммунодефицит.

«Можно сказать, что эти пациенты ноют по своим болезням — обычно люди так себя не ведут. И это не один-два человека, а просто массовое явление», — заявляет врач.

Также у пациентов может быть нарушение стула, ухудшение когнитивных функций и памяти, а также нарушение обоняния и обонятельные галлюцинации.

Воробьев отметил, что в основном для лечения постковида используют антикоагулянты. Такое лечение дает 80% эффективности.

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